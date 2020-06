Benevento, Caldirola: "Incognite alla ripresa. Ma abbiamo vantaggio sulle avversarie"

vedi letture

Dalle colonne del Corriere dello Sport, circa l'imminente ripresa del campionato, ha parlato il difensore del Benevento Luca Caldirola: "Sicuramente ci saranno delle differenze rispetto al periodo che ha preceduto l'interruzione. Già il fatto di giocare a giugno e luglio è una cosa abbastanza inusuale e le temperature non aiuteranno. A casa ci siamo allenati seriamente, ma non è come stare sul campo. Diciamolo senza tema di smentita: due mesi e più di inattività costituiscono un po' un'incognita per chiunque. L'altra faccia della medaglia è che noi abbiamo un bel vantaggio sulle nostre avversarie e contiamo di chiudere il prima possibile. Non lo nego, all'inizio ero un po' preoccupato, nessuno di noi aveva mai vissuto una cosa del genere, uno stop così prolungato. Insomma temevo il rientro, ma alla fine sono rimasto favorevolmente sorpreso da come stiamo fisicamente. Magari non saremo al massimo, ma non ci possiamo proprio lamentare".