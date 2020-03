Benevento, Caldirola: "Non ho più aggettivi, siamo un gruppo fuori dal normale"

Il difensore del Benevento Luca Caldirola ha commentato ai microfoni di Ottochannel il successo sullo Spezia: "Neanche io ho più aggettivi. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra forte. Nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà, mentre nella ripresa siamo entrati con un altro piglio - riporta Ottopagine.it -. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo fuori dal normale, come dimostrato da chi è subentrato dalla panchina che ci ha dato una marcia in più. Inizialmente forse non eravamo messi proprio benissimo in campo, ma ci può stare in un campionato una prestazione opaca in un tempo, considerato anche il valore dell’avversario che ha tanti attaccanti di qualità. Da luglio stiamo andando a un ritmo forsennato e nessuno ci sta dietro. Abbiamo sbagliato tante soluzioni facili. Sicuramente lo Spezia l’ha preparata bene e ha saputo metterci in difficoltà. Noi calciatori più esperti abbiamo incitato i compagni: può capitare di andare in svantaggio, la cosa più importante è restare tranquilli perché abbiamo la qualità per ribaltarla sempre. La serie A? Tutti vogliamo andarci, questo ruolino lo dimostra. Vogliamo arrivarci pronti, perché giocheremo in una categoria dove non saranno ammessi cali di rendimento".