Benevento, Caldirola: "Successo meritato. Tifosi encomiabili"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Dazn, al termine della gara vinta contro il Venezia, parla il difensore del Benevento, Luca Caldirola. Queste le sue parole: "I tifosi ci danno una gran carica, sono sempre con noi, vederli fino a Venezia è un segnale importante. Io sono contento per il mio gol, ma sono più facile per la squadra, per la vittoria. Abbiamo faticato un po' all'inizio, poi siamo usciti alla distanza. Abbiamo meritato il successo".