Benevento campione di inverno in Serie B in solitaria

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con la vittoria di Livorno la scorsa settimana, il Benevento si è laureato campione di inverno in Serie B, centrando già a -3 giornate del termine del girone di andata un margine sufficiente per avere il primo riconoscimento dell'anno: 9 punti dalla seconda, il Pordenone, che con i sanniti avevano pareggiato il primo confronto dell'anno, e aveva l'opportunità di rimanerli in scia provando a centrare il titolo in coabitazione.

Servivano però tre vittorie della truppa di Attilio Tesser (che con la vittoria sull'Ascoli hanno dato ennesima dimostrazione di non aver particolare difficoltà nel macinare punti), ma altrettante sconfitte di quella di mister Filippo Inzaghi, che se avesse vinto anche contro Frosinone avrebbe - oltre ogni altro risultato del Pordenone - mantenuto i 9 punti di stacco, non recuperabili nelle successive due giornate.

Così è stato, ai campani è basto Nicolas Viola per battere i ciociari e guadagnare il primo premio dell'anno. Consapevole, però, che quello vero è quello che, per qualcuno, arriverà a maggio...