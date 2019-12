© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Con la vittoria a Livorno, il Benevento si è di fatto laureato campione di inverno in Serie B, con 16 giornate che alla formazione di mister Filippo Inzaghi hanno regalato 37 punti: mancano ancora tre giornate al termine del girone di andata, ma il margine creato dai sanniti è sufficiente per un primo riconoscimento stagionale. Quello appunto di campioni di inverno.

Ma tale primato, potrebbe essere diviso con il Pordenone di Attilio Tesser, ora secondo in graduatoria a -9 dai campani. Considerando le tre giornate che avanzano dal primo giro di boa, il gap potrebbe essere colmato dai ramarri, che dovrebbero però vincere le tre restanti partite "sperando" in altrettante sconfitte del Benevento: situazione difficile, considerando il ruolino di marcia dei giallorossi. Ma tutto è ancora da scrivere.