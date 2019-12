Benevento capolista, gli allenatori concordi: "Ha ipotecato la Serie A"

Spazio alle parole degli allenatori di Serie B sulla Gazzetta dello Sport, che a margine dell’incontro coi vertici arbitrali hanno parlato della capolista Benevento che in questa prima parte di stagione sta dominando il campionato con 9 punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice. “Deve succedere una catastrofe perché il Benevento non vada in A. - spiega il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa - Ce la farà chi avrà un rendimento costante, e dietro alla capolista nessuno ce l’ha”.

“In B non c’è mai nulla di sicuro, ma il Benevento ha messo una seria ipoteca sulla promozione, anche perché dietro nessuno ha dato la sensazione di poterlo contrastare”, è l’opinione di Michele Marcolini del Chievo. Anche Roberto Boscaglia, tecnico della Virtus Entella, si accoda ai colleghi: “L’equilibrio dietro alla capolista favorisce la fuga, il campionato può solo perderlo il Benevento. Impossibile trovare alternative, mai vista una B così incerta, anche se alla lunga Crotone, Frosinone, Cremonese, Empoli e Perugia verranno fuori per il secondo posto”. Ma anche Luciano Zauri del Pescara e Vincenzo Italiano dello Spezia non si discostano molto.

Diverso invece il punto di vista di Luca D’Angelo del Pisa e di Gian Pietro Ventura della Salernitana. “Non è ancora fatta, anche se per continuità ha dimostrato di essere più forte. - spiega il primo - Occhio invece a Crotone, Frosinone e Ascoli”. ”Non so se è il Benevento imprendibile, di sicuro si è meritato questo primo posto: - esordisce il decano dei tecnici - ha un passo decisamente superiore rispetto ad avversari comunque forti. A gennaio però il campionato cambierà molto, ci sarà meno incertezza. A me piace il Crotone, per organico e valori, poi occhio al Pordenone: chi sale dalla C e approccia bene la nuova categoria può fare la doppietta”.

“Ci è bastato non azzeccare una partita per perdere male (4-0 a Pescara, ndr), quindi dobbiamo stare attenti. - è invece il pensiero di Filippo Inzaghi sulla sua squadra -Stiamo facendo bene, certo, ma non molliamo nulla. Perché dietro i valori verranno fuori: Empoli, Crotone, Frosinone e Cremonese sono partiti al nostro livello, e poi dico Perugia, Chievo, Cittadella, Pescara... Sono tanti i rivali”.