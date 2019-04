© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Novità di formazione per il Benevento, che potrebbe cambiare qualcosa a livello di modulo anche se la distinta recita 4-3-1-2, con Improta e Buonaiuto in posizioni non abituali. Castori punta su Marsura per completare l'attacco con Arrighini. Ecco le formazioni di Benevento-Carpi.

Benevento (4-3-1-2): Montipò; Maggio, Antei, Volta, Improta; Buonaiuto, Viola, Del Pinto; Ricci; Coda, Armenteros. Allenatore: Bucchi.

Carpi (4-4-2): Piscitelli; Rolando, Sabbione, Kresic, Poli; Pachonik, Vitale, Coulibaly, Crociata; Marsura, Arrighini. Allenatore: Castori.