Benevento-Cittadella, i 23 convocati di Venturato: out Proia

Domani sera partita della verità per il Cittadella, che deve vincere e con due gol di scarto al ‘Ciro Vigorito’ di Benevento per accedere alla finalissima che vale la Serie A. Questa mattina la rifinitura al Tombolato, nel pomeriggio la partenza per il ritiro di Benevento. Mister Venturato perde Proia, fermato dal Giudice sportivo, il resto della squadra a disposizione. Diffidati Branca, Panico e Siega.

Questi sono i 23 convocati:

Portieri: Paleari, Maniero.

Difensori: Benedetti, Adorni, Parodi, Camigliano, Frare, Drudi, Ghiringhelli, Rizzo, Cancellotti.

Centrocampisti: Iori, Schenetti, Siega, Pasa, Branca, Maniero, Bussaglia.

Attaccanti: Moncini, Panico, Scappini, Finotto, Diaw.