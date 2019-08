© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha convocato 20 calciatori per la sfida di Benevento. Assenti per infortunio Rizzo e Frare a cui si aggiungono Bussaglia e Rosafio. Prima chiamata per Luppi, rientra dalla squalifica Proia. Questo l’elenco completo:

Portieri: Maniero, Paleari

Difensori: Adorni, Benedetti, Camigliano, Drudi, Ghiringhelli, Mora

Centrocampisti: Branda, D’Urso, Iori, Gargiulo, Pavan, Proia

Attaccanti: Celar, De Marchi, Diaw, Luppi, Panico, Vrioni