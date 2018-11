Benevento, Coda: "A livello di gruppo siamo sempre stati compatti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante del Benevento Massimo Coda ha commentato il successo sul Perugia: "Se seguiamo il mister? Certo. Oggi c'era un po' di tensione come accaduto contro il Livorno. Il pubblico è molto esigente e pecchiamo in alcune cose. Il modulo? A Carpi avevamo fatto delle ottime cose con questo schieramento che, però, sono state vanificate nel finale a causa del pareggio. Con l'altra punta ho modo di muovermi in maniera diversa e questo mi piace molto - sottolinea Ottopagine.it -. In ritiro ci siamo detti che dovevamo fare risultato in qualsiasi modo. A livello di gruppo siamo sempre stati compatti. Se riusciamo a mantenere un equilibio sia noi che il pubblico riprenderemo la nostra strada. Ci sta mancando una solidità di squadra, ma questo non dipende solo dai difensori. Volevamo chiuderla senza subire reti e stiamo lavorando tanto su questo. Il Palermo? Vedremo. Ce la giocheremo alla pari".