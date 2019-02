Massimo Coda

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

All'intervallo della gara tra Benevento e Cittadella, che vede i sanniti avanti per 1-0, è intervenuto ai microfoni di Dazn l'autore del gol Massimo Coda: "Era fondamentale sbloccarla, il Cittadella è una squadra molto fastidiosa. Sono forti sia nel possesso che nelle ripartenze, gara che resta aperta fino alla fine. Ci lasciano poco spaio per giocare, lo sapevamo, l'avevamo preparata in questo modo. Devo difendere di più la palla, ha ragione il mister".