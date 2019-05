© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimo Coda, attaccante del Benevento, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo del match con il Padova: "Chiediamo noi di bagnare il campo per giocare più velocemente la palla. Il gol? So che tiro più di tutti in Serie B, spero di fare qualche gol in più. Ora serve pazienza, sperando di trovare il varco giusto per il secondo gol".