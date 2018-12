© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Dazn, dopo la gara pareggiata contro il Cosenza, parla l'attaccante del Benevento, Massimo Coda: "Non era facile giocare la palla. Abbiamo cercato di far bene, ma alla fine non ci siamo sempre riusciti. Dermaku? Uno dei migliori difensori che ho incontrato in questa stagione. Sono tre partite che non segniamo, abbiamo però qualità e cercheremo di fare meglio già contro il Crotone. Da qui a fine anno daremo tutto e speriamo di prendere più punti possibili. La Serie A rimane ancora un obiettivo, c'è tempo per recuperare".