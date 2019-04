© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimo Coda, attaccante del Benevento e autore della tripletta contro l'Hellas Verona, è intervenuto ai microfoni di DAZN: "In B non c'ero mai riuscito, sono molto contento per la vittoria nonostante il buon primo tempo del Verona".

Sei ad un passo dal tuo record personale di gol. "L'ho eguagliato, ora ho quattro partite per migliorarlo".

Ora pensate al quarto posto o a qualcosa di più? "Dopo il Palermo abbiamo pensato al miglior piazzamento nei playoff, abbiamo più squadre davanti ed è difficile".

I tuoi gol hanno ammazzato il Verona. "Eravamo in un buon momento, lo abbiamo dimostrato con questo colpo esterno".

Contro il Cosenza non sarà semplice. "Abbiamo sbagliato qualche partita simile, ora non dobbiamo commettere errori. Saremo tosti come oggi".

Qual è il tuo obiettivo personale? "Andare avanti e superare i 20 gol".