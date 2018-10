Benevento, Coda ci crede: "Voglio arrivare a venti gol"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vittoria importante conquistata dal Benevento che ha avuto la meglio per 2-1 contro la Cremonese. Dopo la gara Massimo Coda ha detto: “Sapevamo che avremmo affrontato un'ottima squadra. A differenza della gara vista con il Livorno dovevamo dare qualcosa in più sul piano del gioco. Nella ripresa siamo un po' calati, ma abbiamo tenuto bene. Oggi con Insigne ci siamo trovati benissimo e spero di continuare in questo modo. Mi ha aiutato tanto con i suoi movimenti che mi permettevano di trovare maggiore spazio. Il gol? Anche i miei compagni mi hanno detto che somiglia a quello visto con la Sampdoria. So calciare bene di sinistro e per fortuna è riuscito bene. Peccato per il palo su punizione. Stiamo lavorando anche a livello caratteriale per cercare di non commettere gli errori fatti nel corso delle gare che abbiamo perso. Il mio obiettivo? Voglio arrivare a venti gol”, le sue parole riprese da ottopagine.it.