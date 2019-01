© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Grazie ad un gol di Massimo Coda il Benevento ha trovato il pareggio in casa del Lecce e il giocatore dopo la gara ha detto: “Sono sincero, non stavo facendo una grande partita perché ho sbagliato tanto. Sono riuscito a rimediare agli errori con il gol che ha sistemato le cose. Il tandem con Insigne? E' molto utile, dato che mi ha permesso di segnare anche altre reti con degli assist preziosi. Non avevo mai segnato in trasferta e sono contento di aver gonfiato la rete. Spero di essermi sbloccato in maniera definitiva. Con il tempo migliorerà sempre di più anche l'affiatamento. Dobbiamo cercare di migliorare ripiegando spesso in fase difensiva come ci chiede il mister. Il mercato? Non mi hanno turbato le voci sull'Ascoli perché ho la piena fiducia del mister. Qui ci sono delle ambizioni importanti e non vedo perché debba cercare alternative”.