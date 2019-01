© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine del pareggio per 1-1 tra Lecce e Benevento è intervenuto ai microfoni di Dazn il centravanti del Benevento Massimo Coda, autore del pareggio: "Il Lecce è forte, ha grosse individualità e merita la sua classifica. Partita equilibrata, abbiamo tenuto botta e ci portiamo volentieri il punto a casa. Nel primo tempo ho ciccato una buona palla, poi Vigorito è stato bravo a respingermi il tiro nel finale. Ci ritroviamo entrambi lassù non per caso. E' stata una bella partita come all'andata, dove già si era vista la forza del Lecce. Lucioni? Non concede mai nulla, un errore capita a tutti. Ieri il Palermo a perso in casa, a dimostrazione che in questo campionato si può vincere e perdere ovunque".