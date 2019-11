Benevento, Coda soddisfatto: "In pochi faranno punti in questo stadio"

Massimo Coda

Intervistato da DAZN, l'attaccante del Benevento Massimo Coda ha commentato così la partita di questo pomeriggio pareggiata a Castellammare: "Sono convinto che in molti lasceranno le penne in questo stadio, la Juve Stabia in casa gioca molto bene, a ritmi alti. Mi dispiace soltanto perchè siamo rimasti in dieci nel nostro momento migliore, l'inferiorità numerica ci ha costretto a restare più bassi per non concedere spazi nelle ripartenze. Venivamo da due vittorie prestigiose contro Cremonese ed Empoli, ci tenevamo ad allungare sulle terze perchè i nostri obiettivi sono chiari. Il mio gol? Nel primo tempo purtroppo ho sbagliato qualche opportunità, ma mi sono fatto un bel regalo di compleanno. Vorrei battere il mio record assoluto, anche se sono partito un po' a rilento".