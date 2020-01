© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo le dichiarazioni di Beppe Galli , che ha sparato a zero sul Benevento e sull'acquisto da pare dei sanniti di Gabriele Moncini, Massimo Coda, punto fermo della formazione sannita e assistito dell'agente, ha voluto rispondere allo stesso. Mediante i microfoni di ottopagine.it: “Dispiace molto di aver letto quelle dichiarazioni su Moncini. Un giocatore di valore venuto nel Sannio per darci una grande mano in questo girone di ritorno. Gabriele si è dimostrato subito all’altezza del progetto e umanamente si è messo a disposizione del gruppo e dell’allenatore. Sono felice di poter far coppia con lui e vista la giovane età sono certo che avrà una grande carriera davanti a sé”.

E sul rinnovo: “Credo che si siano fatte troppe chiacchiere. E’ una questione che riguarda me e la società, ma soprattutto riguarda il futuro e non il presente. Ora sono un giocatore del Benevento e mi sento parte di questa grande famiglia. Il mio obiettivo è far bene con la maglia giallorossa per riportare questi colori lì dove meritano di stare. Non dimentico quanto accaduto tre anni fa, in quella occasione non siamo riusciti a mantenere la categoria, ma ora possiamo riscrivere la storia. Tutti insieme”.