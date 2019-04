© foto di Andrea Rosito

Di seguito i convocati per Benevento – Cosenza, match valevole per la 35° giornata del campionato di Serie BKT 2018/2019: Braglia ritrova Maniero, out Legittimo.

Portieri: Saracco, Perina.

Difensori: Dermaku, Capela, Idda, D’Orazio, Hristov, Bittante.

Centrocampisti: Palmiero, Mungo, Schetino, Sciaudone, Trovato, Bruccini, Garritano.

Attaccanti: Litteri, Embalo, Maniero, Tutino, Báez.