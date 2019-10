Benevento-Cremonese, l'ex Baroni si affida a Ceravolo

Fabio Ceravolo

© foto di Federico Gaetano

Posticipo pomeridiano quest'oggi allo stadio "Vigorito" tra Benevento e Cremonese, sfida d'alta classifica tra chi sogna l'allungo in vetta e chi spera di avvicinarsi alla zona promozione diretta. Sarà una sorta di angolo amarcord, con mister Baroni e l'attaccante Ceravolo che ritornano in quella città laddove hanno conquistato la massima serie scrivendo una delle pagine più belle della storia recente del calcio italiano. Pubblico delle grandi occasioni, la gente ha voglia di spingere gli stregoni dopo il clamoroso ko di Pescara. Il tecnico Filippo Inzaghi ha chiamato a raccolta gli ultras indicando nella tifoseria l'arma in più fondamentale per battere i grigiorossi, reduci da due pareggi contro le corazzate Empoli e Frosinone.

COME ARRIVA IL BENEVENTO

Mister Inzaghi può contare sull'intero organico fatta eccezione per il difensore Volta. Dubbio importante nel reparto offensivo, laddove potrebbe essere concesso un turno di riposo a Massimo Coda che non sta brillando nelle ultime settimane. Sau sta meglio, scalpita e potrebbe strappare una maglia da titolare. L'orientamento è quello di riproporre dal primo minuto anche Kragl e Antei, con Tuia verso la panchina e la riconferma dell'intoccabile Caldirola. A guidare la linea mediana ci sarà come sempre Viola, occhio a Gaetano Letizia che sta dimostrando di essere uno degli esterni più forti della categoria. Il ballottaggio tra Insigne e Improta dovrebbe risolversi a favore dell'ex esterno dell'Avellino.

COME ARRIVA LA CREMONESE

Serve un colpo importante in campo esterno per dare un segnale al campionato. La cura Baroni pare stia funzionando, ma non c'è stato molto tempo per trasmettere le idee di gioco alla squadra. A Benevento è difficile per tutti, proprio per questo l'allenatore si affiderà al tandem Ceravolo-Ciofani, due attaccanti che ha già allenato in precedenti esperienze e con ottimi risultati. Scalpita tuttavia Simone Palombi che ha tolto le castagne dal fuoco contro il Frosinone da subentrante. Tutto confermato nel pacchetto arretrato, con Bianchetti che dovrebbe essere riproposto dal primo minuto. Sarà della partita anche Danilo Soddimo, in gol nell'ultima vittoria stagionale della Cremonese contro l'Ascoli.