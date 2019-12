© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Archiviata la 14^ giornata del torneo di B, la Lega B stila i consueti bilancia, che segnano un record storico per il Benevento.

I sanniti di mister Filippo Inzaghi a oggi hanno conquistato 31 punti, e meglio di loro fece solo il Cagliari di mister Rastelli nella stagione 2015-16 con 32 lunghezze, e il distacco dal maxi gruppo che occupa il secondo posto è di 9 punti, situazione mai accaduta da quando la Serie B assegna i 3 punti a vittoria. Il precedente vantaggio record, che ammontava a otto punti, è da ricercare nel campionato 2005-06, con il Mantova capolista con 34 punti e Torino primo inseguitore a 26: i virgiliani, però, non salirono in Serie A, perdendo proprio dai granata la finale playoff.