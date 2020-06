Benevento, Del Pinto: "Vogliamo chiudere il discorso Serie A venerdi a Empoli"

Lorenzo Del Pinto, centrocampista del Benevento, ha commentato così il successo ottenuto contro la Cremonese che di fatto ipoteca la Serie A: "Sono stati tre punti importanti che ci permettono di tornare a casa con il sorriso - riporta Ottopagine.it -. Venire a Cremona e fare un bel gioco per larghi tratti della partita è stato importante. E’ chiaro che negli ultimi minuti c’è il rischio, ma nel complesso è stata una grande prestazione. Il mister fa delle scelte, però andiamo avanti per raggiungere al più presto l’obiettivo. Eravamo rammaricati per la sospensione, poi con la ripresa ci siamo subito concentrati. Vincere un altro campionato di serie B non è da tutti: sono felice perché Benevento è casa mia. Speriamo di raggiungere la serie A venerdì a Empoli. Andiamo incontro al caldo, quindi è tutta una questione mentale. Dobbiamo continuare così perché mancano solo tre punti e poi puntiamo tutti i record. Siamo tutti contenti. Il mister ci dice di continuare così e di non mollare mai, poi alla fine ciò che conta sono i record e le promozioni. Tra venti anni staremo a parlare di questo Benevento che ha ottenuto dei numeri non indifferenti”.