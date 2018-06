Benevento, Diabaté ai saluti: il Saint-Etienne si muove per il maliano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cheick Diabaté (30) può tornare in Ligue 1, dopo i sei mesi trascorsi a Benevento. Il Mattino scrive che l'attaccante, ex Bordeaux e Metz, interessa al Saint-Etienne: il club più titolato di Francia sta trattando con i turchi dell'Osmanlispor per avere uno sconto sul prezzo del cartellino del gigante maliano.