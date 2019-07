Benevento, domani incontro decisivo con la SPAL per Schiattarella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport racconta che il Benevento, preso Sau nelle scorse ore, non ha intenzione di fermarsi e punta deciso anche a Pasquale Schiattarella, centrocampista della SPAL. Domani, scrive la Rosea, è in programma un incontro decisivo tra le due dirigenze per ultimare un trasferimento che sembra sempre più nell'aria.