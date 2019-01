© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per il passaggio di Lorenzo Crisetig al Benevento è in arrivo la fumata bianca . Secondo quanto riportato da SkySport nella giornata di domani il calciatore effettuerà le visite mediche di rito prima di formalizzare ufficialmente il trasferimento in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A.