Benevento, dopo nove giornate cade l’imbattibilità stagionale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Otto lunghe giornate andate, con cinque vittorie e tre pareggi, e una vetta della classifica con 18 punti e in solitaria. Poi il pomeriggio di Pescara, e, quando si è giunti alla 9^ giornata, il Benevento deve dire addio all’imbattibilità stagionale: l’unica formazione del campionato cadetto a non aver mai perso, è infatti caduta per mano del Delfino, con un pesante 4-0.

Gara che costa agli uomini di Filippo Inzaghi anche il primato in solitaria: pur conservando il primo posto, i sanniti sono stati infatti raggiunti da Empoli e Crotone.