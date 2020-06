Benevento, è qui la festA? Stasera la seconda occasione dopo quella di Empoli

Poteva già succedere venerdì, ma il pareggio di Empoli, con conseguente vittoria dello Spezia, ha rimandato la festa.

Quale festa? Quella del Benevento, ormai a un passo dal ritorno in Serie A.

Questa sera, al "Ciro Vigorito", gli uomini di mister Filippo Inzaghi se la vedranno con la Juve Stabia, e un solo punto basterà ai sanniti per festeggiare; chiaramente, come dichiarato dal tecnico, l'obiettivo è la vittoria, ma a ogni modo anche un pareggio sarà propizio.

In caso di sconfitta, invece, il Benevento dovrà guardare agli altri campi. Potrebbe infatti esser comunque promozione, ma solo se una tra Crotone e Spezia - squadre rispettivamente impegnate con Ascoli e Pisa - non vincesse.