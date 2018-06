Benevento, ecco i primi colpi: conferma di Sagna e asse con l'Atalanta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La prossima settimana sarà quella dei primi colpi di mercato per il Benevento. Dopo aver identificato in Cristian Bucchi il tecnico per il rilancio della squadra, il ds Pasquale Foggia si è messo all'opera per la costruzione della rosa. Il primo colpo dovrebbe essere, secondo calcioealtro.it, il rinnovo di contratto su base biennale di Bacary Sagna. Intesa di massima raggiunta anche con Alessandro Tuia che a fine mese si svincolerà dalla Salernitana. Infine la doppia pista di mercato con l'Atalanta con Luca Valzania e Christian Capone, talenti di proprietà della Dea, che potrebbero approdare al 'Vigorito' in vista della prossima stagione.