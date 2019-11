© foto di Federico Gaetano

Sfida di vertice per l'Empoli, chiamato domani all'impegno sul campo del Benevento. Per l'occasione, mister Bucchi ritrova Bandinelli, che ha scontato le tre giornate di squalifica, ma perde Lagumina, che ha avuto una ricaduta; il calciatore va a fare compagnia a Moreo in infermeria.

Questo l'elenco dei 23:

PORTIERI: Brignoli, Perucchini, Provedel

DIFENSORI: Antonelli, Balkovec, Gazzola, Maietta, Nikolaou, Pirrello, Romagnoli, Veseli

CENTROCAMPISTI: Bajrami, Bandinelli, Dezi, Fantacci, Frattesi, Laribi, Ricci, Stulac

ATTACCANTI: Cannavò, Mancuso, Merola, Piscopo.