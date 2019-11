© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la gara di domani, il big match contro l'Empoli: per l'occasione, out Volta, Basit e Sanogo.

Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Gori, Manfredin, Montipò,

Difensori: Antei, Caldirola, Letizia, Gyamfi, Maggio, Pastina, Rillo, Tuia

Centrocampisti: Del Pinto, Hetemaj, Kragl, Improta, R. Insigne, Schiattarella, Tello, Viola, Vokic

Attaccanti: Armenteros, Coda, Di Serio, Sau.