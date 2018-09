Benevento, esercitazioni atletiche e tecnico-tattico per le streghe

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime sul Benevento, riportate dal sito ufficiale delle streghe. Recuperate le energie post Cittadella, Maggio e compagni sono tornati ad allenarsi in vista della partita di domenica sera contro il Foggia. Sul rettangolo verde dell’antistadio “Imbriani”, mister Bucchi ha previsto per i suoi uomini esercitazioni atletiche e lavoro tecnico-tattico. La seduta si è conclusa con una partita a superficie ridotta. Domani, i giallorossi si ritroveranno in campo in mattinata per la sessione di rifinitura. Nel tardo pomeriggio, i convocati raggiungeranno l’Hotel Europa di Venticano per il ritiro pre-gara.