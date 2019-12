Benevento, euforia Inzaghi: "Stadio pieno per battere anche il Frosinone"

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Euforico per la vittoria ottenuta questo pomeriggio contro il Livorno, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato con orgoglio della vittoria conquistata in terra labronica a cospetto di un avversario affamato di punti. Ecco le dichiarazioni rilasciate pochi minuti fa ad Ottochannel: "Sono veramente felice, questi ragazzi meritavano una soddisfazione del genere. Poteva sembrare una partita semplice, dal campo avevo la percezione che tutto fosse facile, ma conosco troppo bene il calcio e so che sono le classiche sfide trappola che possono riservare sgradite sorprese se non le chiudi. Non a caso mi sono arrabbiato e ho inserito Tuia, il nostro merito è stato anche quello di cambiare qualcosina sul piano tattico quando abbiamo saputo che il Livorno avrebbe giocato col 3-5-2. I miei complimenti vanno a chi non sta giocando: Insigne è entrato alla grande, Improta e tanti altri meriterebbero di scendere in campo, ma il gruppo è fantastico e tutti sanno che avranno spazio. Ora lancio un appello ai tifosi: questi ragazzi meritano lo stadio pieno contro il Frosinone. Ottimo avversario, sia chiaro, ma anche loro devono preoccuparsi di noi. Avere 11 punti di vantaggio sulla terza è un qualcosa di importante".