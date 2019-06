Benevento, Filippo Inzaghi in pole per la panchina

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Benevento si guarda attorno alla ricerca di un sostituto di Cristian Bucchi sulla panchina. Resiste sempre l’idea Eugenio Corini, ancora incerto del suo futuro a Brescia, ma nelle ultime ore sono in salita le quotazioni di Filippo Inzaghi, pronto a ripartire dopo l’amara avventura con il Bologna in Serie A. Secondo Sky Sport sarebbe l’ex milanista in pole per guidare i sanniti.