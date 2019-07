Benevento, Filippo Inzaghi si presenta: "Riconquisterò la A sul campo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Filippo Inzaghi è stato presentato come nuovo tecnico del Benevento. A riportare le sue prime dichiarazioni è il quotidiano campano ottopagine.it. "Sono molto orgoglioso di essere venuto a Benevento. Vigorito e Foggia mi hanno corteggiato in una maniera incredibile. Con il presidente è scattata la scintilla giusta. Ciò che mi ha colpito è che ci ha chiesto di renderlo orgoglioso della sua squadra, non di andare in serie A. Dobbiamo uscire dal campo sempre a testa alta perché siamo privilegiati per il lavoro che facciamo. La massima serie la riconquisterò sul campo insieme a tutti voi, di questo ne sono sicuro".