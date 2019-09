Benevento, Foggia: "Carichi per il derby. Inzaghi ha voglia di vincere"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

In diretta sulle frequenze di Radio Punto Nuovo è intervenuto Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento: “Siamo carichi per la partita contro la Salernitana, è un derby e quindi una partita diversa dalle altre. È una partita che aspettiamo tutti da affrontare nel migliore dei modi. Hetemaj è un giocatore forte per la A e siamo contenti d'averlo con noi, anche se non è stato semplice. Pasquale Foggia o Roberto Insigne? Sono più forte io, glielo dico sempre. Filippo Inzaghi? Vuole vincere ancora, è questa la sua forza, non si accontenta mai, ha dimenticato il passato da calciatore e vuole dimostrare di valere tanto come allenatore. Inzaghi è un allenatore molto preparato, con uno staff molto importante, come allenatore è uno che non molla nulla, sia durante la settimana che durante la partita".