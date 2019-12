Benevento, Foggia: "Il mercato? Non sono previsti scambi"

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Il direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia ha parlato così in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l’Ascoli: “Domani affrontiamo una squadra forte, tra le più attrezzate della categoria - riporta Ottopagine.it -. Bisogna stare molto attenti, ma il mister e i ragazzi la stanno preparando nel miglior modo possibile. Il gruppo è tutto a disposizione, tranne Sanogo e Rillo. Lavora bene, quindi siamo pronti per questa sfida. Il progetto? Come disse il presidente dopo la retrocessione, si trattava di un progetto triennale. Siamo ripartiti tra tante difficoltà che un cambio di categoria comporta. Lo scorso anno abbiamo fatto un campionato importante. Ci siamo portati quei calciatori sui quali sapevamo di poter contare sul presente e futuro, arricchendo la rosa con elementi che rafforzassero i nostri punti deboli".

Sul mercato: “Per me non è calcio riempire le caselle in modo numerico. Si mettono a disposizione del tecnico quei calciatori che rispecchiano il suo credo calcistico. Adesso le risposte sono positive, ma è chiaro che siamo vigili sulle opportunità del mercato. Pensiamo all'oggi, quindi tutto ciò che monitoneremo sarà rivolto solo a migliorare l'attuale rosa. Non sono previsti scambi o altre situazioni. Se arriverà qualcuno sarà solo perché farà al caso nostro. giovani meno utilizzati non credo si muoveranno da Benevento, così come tutti gli altri. Succederà solo se troveremo una squadra che possa esaltare le loro caratteristiche".