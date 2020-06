Benevento, Foggia: "La Serie A a 22 squadre? Non la vedo come ipotesi percorribile"

vedi letture

Nel corso della trasmissione Abc del calcio, in onda su One tv, è intervenuto il Ds del Benevento Pasquale Foggia: "Il nostro, fino alla pausa, è stato un campionato strepitoso, oltre ogni più rosea aspettativa, e di questo va dato merito alla squadra e allo staff tecnico: li vedo lavorare tutti i giorni, e so quanto impegno mettono in quello che fanno. Adesso pensiamo alla ripresa, siamo sempre stati tranquilli circa questa situazione, anche se dopo tre mesi che si è parlato di tante cose tranne che di calcio, io vorrei solo parlare di campo. Festa promozione? Atteniamoci a quelle che sono le direttive, se ci permetteranno di festeggiare per noi sarà ancora più bello, ma rispettiamo le regole".

Si parla poi di futuro: "La A a 22 squadre è un'ipotesi, non so se percorribile perché i campionati inizieranno in ritardo, e nel 2021 ci saranno gli Europei: a livello di costi, gestione e sostenibilità non credo sia la soluzione migliore. Non mi spaventano invece le date del calciomercato, noi direttori viviamo tutto l'anno di mercato, e gli obiettivi non sono cambiati".

Parlando poi, in chiusura, della gara chiave della stagione: "La svolta fu alla prima giornata a Pisa, quando Montipò parò il rigore al 91'. Uno 0-0 centrato nel corso di una partita sporca, giocare contro il Pisa non è mai semplice, ma li il nostro portiere diede immediatamente una svolta alla mentalità di tutta la squadra: vincere non è mai semplice, noi però abbiamo tenuto fede a quelli che sono i nostri obiettivi".