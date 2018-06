Benevento, Foggia lavora per definire gli affari Tuia e Tello

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nella sua edizione sannita, Il Mattino scrive del mercato del Benevento col ds Pasquale Foggia che è stato tre giorni a Milano per lavorare su più fronti. Intanto il club campano può dire di aver chiuso, anche se solo virtualmente, l'operazione per il difensore Alessandro Tuia, ex Salernitana. Inoltre Foggia ha trovato l'intesa con il centrocampista colombiano Andres Tello e il suo entourage ma non con la Juventus che ne detiene la proprietà del cartellino.