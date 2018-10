Benevento, Foggia: "Non possiamo permetterci certe distrazioni"

Il direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia ai microfoni di Otto Channel ha parlato dopo la sconfitta contro il Foggia rammaricandosi degli errori e del risultato finale: “Dobbiamo essere consapevoli di aver commesso degli errori che il mister dovrà analizzare e ci dispiace perché eravamo passati in vantaggio. È un peccato che sia finita così. Quando vai sotto con la foga e la voglia di riprendere la gara lasci spazio a giocatori che possono farti male, ma se vogliamo competere per traguardi importanti non possiamo permetterci certe distrazioni. Non resta che tranquillizzarci, analizzare cosa non ha funzionato e andare oltre a queste situazioni. - continua Foggia – Onore ai nostri avversari che nonostante la penalizzazione, che hanno già cancellato, sono una squadra ben costruita e forte. Tifosi? Il pubblico è solo da apprezzare per tutto quello che fa e continuerà a fare. L’arbitraggio? Non ho un buonissimo rapporto con gli arbitri. C’era un rigore su Letizia, che è nello spogliatoio con la caviglia gonfissima. C’era un altro mezzo rigore su Coda. Ammonire Volta al primo intervento lo ha condizionato. Chiediamo equità, senza lamentarci.”