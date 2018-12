© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Prima della sfida contro il Brescia, il Il direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia fa il punto della situazione: "A Padova abbiamo fatto bene. E’andato tutto secondo le nostre previsioni, in una partita che sapevamo sarebbe stata brutta e difficile per le caratteristiche ed il momento particolare dell’avversario e dove avevamo tutto da perdere. Inoltre c’è stato un arbitraggio particolare, come del resto spesso ci accade che ha ammonito senza risparmiarsi i nostri e fischiato in una maniera non sempre chiara, ma mi fermo così perché non è mia abitudine parlare degli arbitri anche se finora ne avremmo avuti tanti di motivi per farlo. Mercato? La nostra priorità ora è il campionato, poi ci sarà tempo per agire e naturalmente sappiamo cosa fare e siamo consapevoli di avere uomini importanti e quindi una rosa già fortissima specie ora che è al completo".