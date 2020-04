Benevento, Foggia: "Sembra che per qualcuno il calcio sia l'ultimo dei problemi"

Intervistato da Ottogol il direttore sportivo del Benevento Paquale Foggia ha parlato di presente e futuro del club e della Serie B: “Stiamo vivendo una situazione surreale, credo non ci sia mai stata una pausa così lunga negli ultimi anni, ma stiamo cercando di farci trovare pronti in caso di ripresa. Anche se serviranno almeno tre settimane di preparazione per garantire ai giocatori una condizione fisica adeguata. Mi è parso di capire che il calcio, da qualcuno, viene visto come l’ultimo dei problemi, senza capirne l’importanza per tutta la popolazione. C’è tanta voglia di concludere il campionato. - continua Foggia come riporta Ottopagine.it - In questo momento c'è da pensare al bene del sistema calcio e non agli interessi personali. Non bisogna dimenticare che dietro di noi, Serie C e D, ci sono ragazzi che guadagno 1500 euro al mese. Lo dico da direttore che probabilmente l’anno prossimo farà parte della Serie A. Proprio per questo motivo sono onesto nel dire che c’è la necessità di portare a termine i campionati per il bene economico dell’intero paese”.