Benevento, gioia Coda: "Sapevo che sarebbe arrivato il mio gol"

Massimo Coda

"Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato il mio gol, dovevo soltanto sbloccarmi. Se segno io ne beneficia tutta la squadra e sono molto contento. Abbiamo affrontato un avversario tosto come la Cremonese, era fondamentale andare sull'1-0 perchè non ci lasciavano spazi e marcavano con grande attenzione. Era determinante far capire a tutti che quella di Pescara era stata soltanto una giornata storta, con la nostra mentalità arriveremo lontano ma dobbiamo essere continui fino al termine della stagione. Ora sotto con l'Empoli, in casa stiamo costruendo il nostro fortino e vogliamo battere anche i toscani. Non prendere gol ci dà fiducia, siamo tosti quest'anno ed è difficile per tutti superarci". Così Massimo Coda ai microfoni di Dazn.