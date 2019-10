Benevento, gioia Inzaghi: "Se siamo primi un motivo ci sarà"

In attesa della partita di domani pomeriggio tra Salernitana e Frosinone, il Benevento vola in vetta alla classifica e resta imbattuto. Il sito Ottopagine.it riporta le dichiarazioni del tecnico Filippo Inzaghi, molto soddisfatto per il blitz in campo esterno: "Ci mancavano Sau, Volta e Schiattarella, ma nessuno se ne accorge perchè chiunque entra in campo riesce sempre a dare un contributo. C'è ancora tantissimo da migliorare e ne siamo consapevoli, ma se alla settima giornata ci troviamo primi in classifica un motivo ci sarà. La B è un campionato difficilissimo e imprevedibile, nessuno regala nulla. Avete visto il risultato di Pordenone-Empoli? L'unica nota stonata è l'espulsione di Maggio, un ragazzo molto corretto che sta lavorando benissimo. Ad ogni modo voglio rimarcare l'ottima prova della squadra, i miei complimenti a Montipò che nel secondo tempo ha compiuto parate importanti nel momento migliore dello Spezia".