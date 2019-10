Benevento, gioia Inzaghi: "Vigorito insostituibile, vittoria tutta per lui"

Filippo Inzaghi

Intervistato da OttoChannel, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha analizzato con grande soddisfazione la vittoria ottenuta quest'oggi contro la Cremonese: "Ogni tanto noto un po' di cattiveria gratuita nei confronti di alcuni giocatori come Tello e Improta, questa cosa mi dispiace perchè sono ragazzi di gran cuore che incarnano lo spirito di un gruppo che rema nella stessa direzione e che viaggia nella direzione giusta. Se il 7 luglio ci avessero detto che a fine ottobre occupavamo la prima posizione a +3 dalla seconda non ci avremmo mai creduto, ma se perderemo la bava alla bocca rischiamo di fare altre partite storte come quelle di Pescara. Anche in quel caso solo gli episodi ci hanno condannato, basti pensare che battemmo nove corner. Rivedendo la gara avevo capito immediatamente che non ci fosse nessun tipo di crisi o problematica, oggi abbiamo battuto l'avversario più forte: basti pensare che in panchina c'era gente come Ciofani, Soddimo, Castagnetti e Claiton con trascorsi anche in categorie superiori. Solo Arini ha avuto un'occasione, per il resto siamo stati stupendi come spesso capitato durante questa stagione. Dedico il successo al presidente, l'unico insostituibile assieme al direttore sportivo. Il pubblico ha ricordato il fratello di Vigorito, sicuramente era una persona eccezionale".