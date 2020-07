Benevento, Gori: "La A il mio ultimo sogno da calciatore. Fino a quando ce la farò andrò avanti"

L'esordiente in campionato a 40 anni Pier Graziano Gori, portiere del Benevento, ha parlato dopo la vittoria contro l'Ascoli a Otto Channel. "Ringrazio il mister per avermi dato la gioia di giocare. Abbiamo fatto bellissima partita, non ci sono più parole per elogiare questa squadra. E' stata una gara da veri uomini. Siamo contenti, adesso stacchiamo la spina per ritrovarci dopo ferragosto più carichi che mai".

La Serie A?

"E' il mio ultimo sogno da calciatore, spero che la salvezza arrivi prima dell'ultima giornata per giocare. Ci prepareremo per affrontare questo campionato che si prospetta molto difficile".

Il ritiro?

"Quando l'età avanza ci ho pensato, però ogni volta che indosso i guantoni scatta sempre qualcosa. Fino a quando ce la farò fisicamente andrò avanti"