Benevento, Gyamfi: "Felice per questa chance e la vittoria"

Buona prestazione per Bright Gyamfi che ha commentato così la sfida vinta dal Benevento contro la Cremonese: “Sono contento soprattutto per la squadra. Davanti a me c'è Maggio e il mio dovere è sempre quello di allenarmi bene per farmi trovare sempre pronto. Sono felice che il mister mi ha dato questa possibilità. Le differenze con il Benevento di due anni fa? Per me era la prima esperienza. Ricordo un buon gruppo. Adesso sono cresciuto e mi sento più maturo. Non ci sono molte differenze tra i due spogliatoi. E' fondamentale avere calciatori di esperienza come i vari Maggio, Puggioni e Nocerino che ci danno una grande mano. Sono contento di lavorare con queste persone che mi aiutano a crescere", le sue parole riprese da ottopagine.it.