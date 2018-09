Benevento, i convocati per la sfida al Cittadella: c'è Asencio

Marco Bucciantini, giornalista, a RMC Sport Live Show ha parlato dei tanti temi alla vigilia del turno infrasettimanale di Serie A: "Nella Roma adesso non funzionano tante cose e tanti rapporti. Ci sono troppe distanze dentro e fuori dal campo. Alla Roma manca l'istinto di conservazione...

Caputi sul Messaggero: "Di Francesco non è l'unico colpevole a Roma"

Ferretti sul Messaggero: "La Roma non esiste più, dilaniata dagli errori"

Inter, verso la Fiorentina: De Vrij e Perisic dal 1', dubbio in mezzo

SPAL, da valutare le condizioni di Petagna in vista del Sassuolo

Fifa Best Player, CR7 e Messi non vanno a Londra

Osvaldo: "La musica è un gol dopo l'altro. VAR? Non è calcio"

La Roma in ritiro a Trigoria si allena davanti a Monchi

Liga, dal sindacato dei calciatori no a match negli Usa

Fiorentina, i convocati per l'Inter: tutti disponibili per mister Pioli

Snai, le quote del sesto turno di Serie A: Juve facile, fiducia Inter

Juve-Napoli: 'veto' a residenti in Campania

Sylvinho su Douglas Costa: "Gesto brutto, non dovrebbe mai verificarsi"

Inter, i convocati per la Fiorentina: out solo Vrsaljko

Frosinone, Maiello out con la Roma: almeno 7 giorni di stop

Cagliari, accertamenti per Pavoletti: esclusa la lesione

Juve conia gettone digitale per tifosi

Due striscioni in napoletano nel derby tra Partizan e Stella Rossa

Chievo, accertamenti per Bani: esclusa le lesione muscolare

Ciaschini: "Napoli, Ancelotti ha serenità di chi non deve dimostrare nulla"

Al termine dell'odierna seduta di rifinitura, il tecnico Cristian Bucchi ha diramato l’elenco dei 24 calciatori convocati per la gara di domani 25 settembre, ore 21:00, presso lo stadio "P. Tombolato", contro il Cittadella:

