Benevento, Gazzetta dello Sport: "Inzaghi, pazienza finita: 'Alleniamoci subito'"

"Inzaghi, pazienza finita: 'Alleniamoci subito'". Questo il titolo dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedicato al club giallorosso. Il tecnico, in una diretta Instagram con i tifosi, ha espresso la voglia di tornare in campo per poter festeggiare un ritorno in A che, visti i 22 punti sulla terza, sembra praticamente scritto.