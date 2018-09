Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della giornata. Ancelotti: "Le mie idee non sono in contrapposizione con quelle di Sarri" - Leggi la news, CLICCA QUI! Sassuolo, Duncan: "Rinnovo? La domanda va fatta...

Parma, D'Aversa: "Non dobbiamo precluderci la possibilità di fare 3 punti"

Fiorentina, Pioli elogia il nuovo Veretout: "Ha le qualità per fare il regista"

Limite prestiti, Roma a quota 21: ma solo 5 non sono under

Limite prestiti, Spal a quota 11: FIFA ok

Fiorentina, Pezzella: "Anche noi inseguiamo la Juve. Non siamo battuti"

Quattro anni in panchina, poi Reds e Inter: il Tottenham scopre Vorm

Inter, Spalletti: "Gagliardini non è bocciato. Anzi, col Parma giocherà"

Esposito: "Se perde, il Napoli entra in un bel ginepraio..."

Ancelotti: "Le mie idee non sono in contrapposizione con quelle di Sarri"

Le ultime su Frosinone-Samp: tanti dubbi dal 1' per Giampaolo

Serie A, live dai campi: Lautaro Martinez out. Il Parma recupera Ciciretti

"Benevento a caccia del primo blitz". Così Il Mattino scrive, nella sua edizione locale, delle streghe di Bucchi che stasera giocheranno a Venezia. In attacco Ricci, Coda e Improta sembrano favoriti su Insigne, Asencio e Buonaiuto, ma - scrive il quotidiano - è come azzeccare un terno al lotto.

